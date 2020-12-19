«Динамо» объявило об уходе Рауша
Как и сообщал «СЭ», защитник Константин Рауш покинул «Динамо», информирует пресс-служба клуба.
У 30-летнего российского футболиста истек контракт.
— Спасибо, Костя! Желаем удачи!, — отмечается в сообщении.
За три года в «Динамо» Рауш сыграл 48 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне на его счету 4 игры и один забитый мяч.
Рауш перешел в «Динамо» в 2018-м из «Кельна». Ранее защитник также выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и другие команды.
?? Константин Рауш покидает «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 19, 2020
У защитника закончился срок действия трудового договора.
? Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018-го года. За четыре сезона Костя сыграл 48 матчей, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.
? Спасибо, Костя! Желаем удачи! pic.twitter.com/EFMAxBhUo7
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