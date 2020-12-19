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«Динамо» объявило об уходе Рауша

17:08
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Как и сообщал «СЭ», защитник Константин Рауш покинул «Динамо», информирует пресс-служба клуба.

У 30-летнего российского футболиста истек контракт.

— Спасибо, Костя! Желаем удачи!, — отмечается в сообщении.

За три года в «Динамо» Рауш сыграл 48 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне на его счету 4 игры и один забитый мяч.

Рауш перешел в «Динамо» в 2018-м из «Кельна». Ранее защитник также выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и другие команды.

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