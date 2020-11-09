Девятый тур ЮФЛ: «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице

6-8 ноября состоялся 9-й тур Юношеской футбольной лиги. В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матчи «Спартак» — «Локомотив» не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков красно-белых.

Матч «Зенит» — «Краснодар» в ЮФЛ-1 прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:1- «Краснодар» избежал поражения на последних минутах матча. В составе команды хозяевгол забил Даниил Кузнецов, а сравнял счет Роман Защепкин. Артем Касимов не реализовал пенальти, который мог принести «Зениту» три очка.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Строгино» — «Чертаново» -0:1

«Академия Коноплева» — «Ростов» — 1:1

«Мастер-Сатурн» — ФШМ — 0:0

ЦСКА — СШОР «Зенит» — 0:3

«Рубин» — «Динамо» — 2:3

ЮФЛ-2

«Строгино» — «Чертаново» -1:1

«Академия Коноплева» — «Ростов» — 1:3

«Мастер-Сатурн» — ФШМ-2:1

ЦСКА — СШОР «Зенит» -5:1

«Рубин» — «Динамо» — 4:3

«Зенит» -«Краснодар» — 4:2

Следующий тур ЮФЛ пройдет 21 ноября.