Депутат Лебедев: «Отставка Мещерякова будет большим подарком для болельщиков «Локомотива»

Депутат Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» возможный уход Анатолия Мещерякова из РЖД, а также поделился мнением о его будущем в «Локомотиве».

— Далеко не факт, что если он покинет РЖД, то уйдет и из совета директоров «Локомотива», — заявил Лебедев «СЭ». — Если эта должность переходит по наследству следующему кандидату, то это один разговор. Если Мещеряков захочет сохранить за собой место в совете директоров, и руководство РЖД не будет возражать, это другой разговор.

— Как вы оцениваете результаты его работы в «Локомотиве»?

— С точки зрения его деятельности — по крайней мере при Мещерякове «Локомотив» стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок, выиграл Суперкубок. И «Локомотив» третий год подряд выступает в еврокубках. Все это случилось в том числе при участии Анатолия Мещерякова. Но в последнее время у болельщиков накопилось множество претензий к президенту клуба Кикнадзе и по касательной это отражалось и на Мещерякове. Мы знаем, что болельщики уже на протяжении 20 туров проводят акцию по скандированию требования об отставке Кикнадзе. И, естественно, подразумевается негативное отношение к Мещерякову. Отставка Мещерякова будет большим подарком всем болельщикам. И я не уверен, что если на замену Мещерякова придет другой человек захочет сохранить Кикнадзе в должности президента клуба. Возможно, мы зимой увидим какие-то перестановки в руководстве «Локомотива».

Я считаю, новый кандидат, который приедет на место Мещерякова, первым пунктом должен быть пункт о налаживании отношений с болельщиками, фанатским объединением «Локомотива». Команда, руководство и болельщики должны быть единым целым. И тогда общая атмосфера будет более положительной, что скажется на результате в том числе. (Константин Колмаков)