14:26 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Попов: "Дзагоев и "Эвертон"? Алану нужно попробовать, второго шанса может не быть!"

0
0
0
4

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что хавбеку армейцев Алану Дзагоеву стоит попробовать свои силы в Англии. Ранее появились слухи об интересе к Дзагоеву со стороны "Эвертона".

 
Алан ДЗАГОЕВ.Liverpool Echo: "Эвертон" провел переговоры с Дзагоевым

– Дзагоеву стоит согласиться на такой трансфер. Думаю, он сможет адаптироваться в "Эвертоне", – отметил Попов. – Все-таки у Алана уже возраст… Нужно попробовать себя на более высоком уровне, второго подобного шанса может просто не быть.

Выступать в Англии – важный эпизод для карьеры Дзагоева. Тем более, ЦСКА сейчас реформируется: смена тренера, изменению подвергся и состав игроков. Уверен, армейцы готовы к подобному шагу и руководство сможет найти грамотные пути разрешения ситуации. В настоящее время у красно-синих нет футболиста, который смог бы заменить Дзагоева. Должно быть приобретение извне. Но пока сложно сказать, кто именно им нужен: легионер или россиянин. (Любовь КОНЯЕВА)

Опрос

Стоит ли Алану Дзагоеву уезжать в Англию?
голосовать
0
0
0
4
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Vladimir_Vins

Не смешите меня. Зажирел уже Алан давно в росгосужасе. По английским меркам он медленно бегает, а решения принимает еще медленнее. Дадут сыграть 4-5 матчей в старте, потом еще с пяток раз на 80-й минуте на замену выпустят, а после только полировка лавки и матчи на кубки, благо их несколько всяких разных на Альбионе разыгрывается.

19:44 11 декабря

wallesss

Что-то я бегающего Дзагоева не припомню. Какая Англия? Даже в чемпионшипе и то лавку полировать будет.

17:36 11 декабря

Джин_SM(v3)

Кто это даёт совет?Смешные персонажи, однако...

15:56 11 декабря

serewa

Что Попов может знать о футболе?

15:21 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ