Денис Попов: "Дзагоев и "Эвертон"? Алану нужно попробовать, второго шанса может не быть!"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что хавбеку армейцев Алану Дзагоеву стоит попробовать свои силы в Англии. Ранее появились слухи об интересе к Дзагоеву со стороны "Эвертона".

– Дзагоеву стоит согласиться на такой трансфер. Думаю, он сможет адаптироваться в "Эвертоне", – отметил Попов. – Все-таки у Алана уже возраст… Нужно попробовать себя на более высоком уровне, второго подобного шанса может просто не быть.

Выступать в Англии – важный эпизод для карьеры Дзагоева. Тем более, ЦСКА сейчас реформируется: смена тренера, изменению подвергся и состав игроков. Уверен, армейцы готовы к подобному шагу и руководство сможет найти грамотные пути разрешения ситуации. В настоящее время у красно-синих нет футболиста, который смог бы заменить Дзагоева. Должно быть приобретение извне. Но пока сложно сказать, кто именно им нужен: легионер или россиянин. (Любовь КОНЯЕВА)