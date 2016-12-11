Денис Попов: "Дзагоев и "Эвертон"? Алану нужно попробовать, второго шанса может не быть!"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что хавбеку армейцев Алану Дзагоеву стоит попробовать свои силы в Англии. Ранее появились слухи об интересе к Дзагоеву со стороны "Эвертона".
– Дзагоеву стоит согласиться на такой трансфер. Думаю, он сможет адаптироваться в "Эвертоне", – отметил Попов. – Все-таки у Алана уже возраст… Нужно попробовать себя на более высоком уровне, второго подобного шанса может просто не быть.
Выступать в Англии – важный эпизод для карьеры Дзагоева. Тем более, ЦСКА сейчас реформируется: смена тренера, изменению подвергся и состав игроков. Уверен, армейцы готовы к подобному шагу и руководство сможет найти грамотные пути разрешения ситуации. В настоящее время у красно-синих нет футболиста, который смог бы заменить Дзагоева. Должно быть приобретение извне. Но пока сложно сказать, кто именно им нужен: легионер или россиянин. (Любовь КОНЯЕВА)
Vladimir_Vins
Не смешите меня. Зажирел уже Алан давно в росгосужасе. По английским меркам он медленно бегает, а решения принимает еще медленнее. Дадут сыграть 4-5 матчей в старте, потом еще с пяток раз на 80-й минуте на замену выпустят, а после только полировка лавки и матчи на кубки, благо их несколько всяких разных на Альбионе разыгрывается.
19:44 11 декабря
wallesss
Что-то я бегающего Дзагоева не припомню. Какая Англия? Даже в чемпионшипе и то лавку полировать будет.
17:36 11 декабря
Джин_SM(v3)
Кто это даёт совет?Смешные персонажи, однако...
15:56 11 декабря
serewa
Что Попов может знать о футболе?
15:21 11 декабря