Денис Макаров: «Рубин» победил «Динамо» закономерно"

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 7-м туре Тинькофф-РПЛ. Хавбек стал автором единственного мяча.

Первый раз получил награду. Очень приятно, к тому же еще команда победила, приятно вдвойне. Спасибо команде.

Была нормальная игра, что «Динамо» хотело забить, что мы хотели дожать. Случилось то, что случилось, мы выиграли закономерно.

— Вы играли по схеме 4-3-3, насколько было комфортно?

— Удобная схема, мы ее практиковали на сборах.