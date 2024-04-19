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Сегодня, 10:44

Мацуев сравнил трансферы «Спартака» и «Зенита»: «Педро — талант. Угальде с ним и сравнивать нельзя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» высказался о трансферах красно-белых.

«Есть вопросы и к селекционной службе. Мы купили Угальде, «Зенит» — Педро. При этом Угальде даже дороже. Но мы видим глазами, кто такой Педро и кто Угальде. При всем уважении, их и сравнивать нельзя! Педро — настоящий самородок, который будет большой звездой. Видно невооруженным глазом. Это талант. А почему мы не можем такого найти? Почему мы должны платить бешеные деньги при нулевой отдаче? Хоть Угальде и сыграл немного матчей, но мы видим, что это совершенно разные уровни. Еще давно с Олегом Ивановичем (Романцевым, — Прим. «СЭ») сошлись во мнении, что в «Спартаке» было три топ-приобретения: Видич, Алекс, Промес. Видич — капитан «Манчестер Юнайтед», который выиграл все возможное и стал символом клуба. Алекс — выдающийся художник стиля Гаврилова и Черенкова. Промес — многолетний лидер. Если бы не трагические события, еще бы играл и приносил пользу клубу», — сказал Мацуев «СЭ».

18-летний Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро. В текущем сезоне Педро сыграл за клуб 7 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

21-летний Угальде в зимнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Твенте». Сумма его трансфера составила около 13 миллионов евро. Угальде провел за красно-белых 8 матчей и отметился одним голом.

Манфред Угальде
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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