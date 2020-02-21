Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил новый пост в своем Instagram. Он сообщил об окончании сборов.

— Закончились сборы — самое нелюбимое время года! — написал Глушаков. — Завершили на хорошей ноте, всех с окончанием! Увидимся через девять дней на «Ахмат Арене», ждем всех на матче с «Ростовом». Футбол — это жизнь.

Грозненский клуб занимает 12-е место с 19 очками после 19 туров в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» проведет ближайший матч в РПЛ с «Ростовом» 29 февраля в рамках 20-го тура.