Денис Глушаков провел первую тренировку за "Ахмат". Фото

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, перешедший в "Ахмат", провел первую тренировку за грозненский клуб. 32-летний хавбек подписал контракт с грозненцами по схеме "1+1".

Глушаков выступал за столичный клуб с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.