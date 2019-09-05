Денис Глушаков: «Колено Карреры уже не болело, когда приезжал Федун»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, как бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера? не участвовал в тренировочном процессе и ссылался на больное колено.

— Молчать не могли уже многие, но я был реально доведен, — цитирует «Чемпионат» Глушакова. — Вместо игры в футбол, ситуация в команде превращалось в политику и провокации, потому что Каррера и друзья делали все так, чтобы оставаться чистыми и правильными, тогда как на команду сыпались шишки. Особенно это было заметно перед прессой и руководством — все эти яркие слова, обнимания перед камерами. На самом деле, часто все было иначе. Яркий пример был на зимних сборах во время чемпионского сезона, Каррера все время ходил с телефоном и особо нам внимания на тренировках не уделял.

Нам даже пришлось собраться. Как сейчас помню, четыре русских, четыре легионера, пришли и спросили: «Тренер, что с тобой происходит, мы тебя чем-то обидели»? Он говорит: «Не, все нормально, просто колено болит». Ну ладно, ок. Потом через день приезжает Леонид Арнольдович, и нога уже не болит, Массимо делает диагонали, работает с защитниками, прыгает, набрасывает им. После начали выносить, поджимать, выбегать, он орет на все поле — на это было забавно смотреть, потому что до Федуна человек в процессе практически не участвовал. Очень повезло, что на эмоциях вытянули то чемпионство.