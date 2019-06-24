Денис Глушаков: "Каррере я был невыгоден"

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на канале "Макарена" ответил на 50 вопросов.

– Массимо Каррера тремя словами.

– Давай не будем про него вообще. Он мне неинтересен просто даже.

– В 2017 году в "Спартаке" вас все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы вы ушли из команды. Если бы можно было вернуть время назад, вы поступили где-нибудь иначе?

– Нет. Там моей вины нет особо. Если были вопросы – пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результат был плохой. Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все

– И вы ни о чем не жалеете?

– Нет. Это все постановочное, это все рэкет. И все.

– Вы обещаете, что когда-нибудь все расскажете?

– Да, я обещаю. Я все расскажу.

– Почему тянете?

– Идет бракоразводный процесс. Там тоже некоторые люди замешаны. Все, что бы я сейчас ни говорил, вывернули бы по-другому.

​– Чувствуете ли вы, что вас предали в "Спартаке"?

– На данный момент не предали. До этого – предали.