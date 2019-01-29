Денис Глушаков: "Это наша общая маленькая победа, красно-белые. Большие победы впереди!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в своем Инстаграме пост, посвященный заключительному матчу "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (4:0). Красно-белые выиграли турнир, одержав победу во всех трех встречах.

- Всех с победой в Кубке. Это наша общая маленькая победа, красно-белые. Большие победы впереди! - написал Глушаков в своем Инстаграме.

"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь