Денис Глушаков: «Агенты просили игроков «Спартака» голосовать против меня»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры заставляли игроков команды голосовать против него на выборах капитана.

— Заканчиваются сборы, сидим в комнате с ребятами, общаемся, на следующий день у нас выезд, — цитирует Глушакова «Чемпионат». — И тут начинают заходить футболисты — один, второй, третий — и говорят: «Глушак, можно тебя на минуту»? Выясняется, что им позвонили агенты и сказали голосовать против меня. Говорю: «Пацаны, делайте, как хотите, я вообще хочу отказаться от этой повязки». Пацаны говорят: не прогибайся, иначе нас потом тоже сожрут. Подходили и опытные футболисты, и молодежь, и легионеры. В тот день на утреннюю тренировку приехали журналисты. Думаю, Каррера хотел объявить нового капитана прямо на поле перед прессой.

Так вот, когда ему сказали, что капитан не тот, кто нужно, он расстроенно сказал: «No chance» — и попросил журналистов уйти. Объявление результатов вообще затянулось на шесть часов. Только вечером Массимо назначил собрание и сказал: «Вы свое решение сделали. Повязка у Глушакова. Второй — Джикия. Но я хотел по-другому, чтобы на каждый матч чемпионата России «Спартак» выводил новый капитан. Ну мы что, в детском садике? Что за «каждый раз новый капитан»? Зачем этот обман, каждый раз это вранье?»

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