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Денис Евсиков — об отстранении российских клубов: «Это временно — все вернется»

Руслан Минаев
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Главный тренер владимирского «Торпедо» Денис Евсиков поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Как бы я ни воспринимал, понимаю почему такая ситуация сложилась. Другого пути у нас не было и надо гнуть свою линию, дальше двигаться. Нет еврокубков. Да, лучшие футболисты страны в них прогрессируют. Как и в матчах за сборную. Но это временно — все вернется», — цитирует Евсикова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Денис Евсиков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Кр. Советов – Факел
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