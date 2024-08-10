Денис Евсиков — об отстранении российских клубов: «Это временно — все вернется»

Главный тренер владимирского «Торпедо» Денис Евсиков поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Как бы я ни воспринимал, понимаю почему такая ситуация сложилась. Другого пути у нас не было и надо гнуть свою линию, дальше двигаться. Нет еврокубков. Да, лучшие футболисты страны в них прогрессируют. Как и в матчах за сборную. Но это временно — все вернется», — цитирует Евсикова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.