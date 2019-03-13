Денис Черышев: "Пока еще не пришел момент играть в России"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев считает, что ему еще рано играть в чемпионате России. За свой нынешний клуб он выступает на правах аренды - его контракт принадлежит "Вильярреалу".

- Думаю, пока еще не пришел момент играть в России. Чувствую, что у меня есть силы прогрессировать в сильных чемпионатах, - сказал Черышев в эфире программы "КраСава". - В Испании я чувствую себя комфортно. Испания - это один из самых сильных чемпионатов.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 33 матча за "Валенсию" и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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