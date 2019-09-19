Дело об избиении омоновца на стадионе в Петербурге дошло до суда

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Артема Прохорова, обвиняемого в избиении омоновца в августе на «Газпром-Арене», информирует «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Уголовное дело пока не принято к производству.

В перерыве матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), прошедшего в Санкт-Петербурге 3 августа, произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОН, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что после окончания матча со стороны болельщиков в омоновцев бросили тяжелый предмет. В результате сотрудник ОМОН получил травму. Позднее были задержаны несколько подозреваемых.