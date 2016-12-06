Давыдов поблагодарил болельщиков "Спартака"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов после матча 17-го тура премьер-лиги с "Рубином" (2:1) поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу первой половины сезона. В игре с казанцами форвард участия не принимал.
– Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку в первой части чемпионата! – написал на своей странице в Instagram Давыдов. – Сейчас мы уходим в отпуск, а потом предстоит плодотворная подготовка к продолжению чемпионата! Всех поздравляю с наступающими праздниками, желаю всего хорошего и побед вместе со "Спартаком"!
анти-шпрота
Ты бы, парень, лучше игрой своей благодарил болельщиков. И свое успешное будущее одновременно с этим в Спартаке бы обустраивал. У тебя такой шанс этой осенью был - команде остро требовался нападающий. А ты им практически не воспользовался. У тебя сейчас отличный тренер. Пользуйся, готовься в весенней части и на деле покажи всем, что тебя не зря всю жизнь в футбол играть учили. Успехов Спартаку и тебе в нем!
11:52 6 декабря
maxcds
черненькие кучно стоят
11:19 6 декабря