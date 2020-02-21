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Давид Юрченко будет выступать за сборную Армении

18:05
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Федерация футбола Армении и вратарь «Шахтера» (Караганда) Давид Юрченко договорились о том, что 33-летний вратарь будет защищать цвета сборной Армении, информирует сайт организации.

Россиянин присоединится к национальной команде в марте, чтобы подготовиться к матчам с Узбекистаном и Казахстаном.

Напомним, что Юрченко выступал за разные клубы российской премьер-лиги («Крылья Советов», «Мордовия», «Уфа», «Анжи», «Тосно» и «Енисей»).

Дополнительная информация:

https://www.ffa.am/ru/1582184244

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