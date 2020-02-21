Давид Юрченко будет выступать за сборную Армении

Федерация футбола Армении и вратарь «Шахтера» (Караганда) Давид Юрченко договорились о том, что 33-летний вратарь будет защищать цвета сборной Армении, информирует сайт организации.

Россиянин присоединится к национальной команде в марте, чтобы подготовиться к матчам с Узбекистаном и Казахстаном.

Напомним, что Юрченко выступал за разные клубы российской премьер-лиги («Крылья Советов», «Мордовия», «Уфа», «Анжи», «Тосно» и «Енисей»).