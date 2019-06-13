Давид Трезеге: "В Петербурге - один из лучших стадионов мира"

Автор победного гола сборной Франции на чемпионате Европы-2000, экс-нападающий "Монако" и "Ювентуса" и посол Евро-2020 Давид Трезеге в интервью "СЭ поделился мнением о предстоящем турнире, Александре Головине и стадионе в Санкт-Петербурге.

– Ваше мнение о стадионе в Санкт-Петербурге?

– Я помню еще старую арену ("Петровский" – Прим. "СЭ"), застал ее игроком, а новую посетил уже как зритель. И это просто фантастика! Я был на матче Аргентина – Нигерия и увидел, как трибуны проживают футбол на максимум, атмосфера была невероятной. На мой взгляд, это один из лучших стадионов мира. (Егор Бычков)

Давид Трезеге: "Головину было очень нелегко"

