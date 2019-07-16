Дарья Глушакова: "Рада ли разводу с Денисом? Мы столько судимся, что уже можно было постареть. Но это еще не конец"

Дарья, бывшая жена полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова, прокомментировала "СЭ" сегодняшнее рассмотрение апелляции в Мосгорсуде по решению Никулинского суда.

Бракоразводный процесс Глушаковых длится с осени прошлого года, в феврале стало известно, что Никулинский суд взыскал с футболиста алименты в размере 1/3 месячной зарплаты.

- Сегодня было рассмотрение апелляции Дениса по решению Никулинского суда, который он обжаловал в Мосгорсуде, - сказала Дарья. - По алиментам и детям судимся уже практически год. Городской суд оставил в силе решение Никулинского. Получается, мы выиграли дело.

- Теперь будут с вами проживать на всех законных основаниях?

- Да. И он будет также треть от зарплаты выплачивать.

- Сумма поменялась после перехода Дениса в "Ахмат"?

- Конечно. Если честно, непонятно. Все делают вид, что как будто ничего не знают или не было. Исполнительный лист "Спартака" мы забрали, а в "Ахмат" его еще не передали.

- В течение какого времени передадут?

- Сейчас уже должны. Денис же по месту жительства зарегистрирован в Миллерово. Оттуда должны передать этот лист в Грозный.

- Вы теперь официально не супруги?

- Да - не в браке. Разведены.

- Рады этому факту?

- Честно, столько судимся, что уже можно было постареть. С адвокатами смеялись, что даже это еще не конец. У нас остается раздел имущества. К тому же Глушаков подал новый иск на распорядок дня для детей.

- Что по имуществу осталось сделать?

- У нас еще даже судебная экспертиза не прошла до конца.

- Денис на вас подал заявление в Следственный комитет. Есть новости оттуда?

- Меня никто не вызывал. Самой интересно задать этот вопрос ему, но мы не общаемся, даже когда он приходит к детям.

- То есть Денис может свободно посещать детей?

- Да, конечно. Я же своему адвокату Сергею Жорину скинула фотографии с камер видеонаблюдения, где Глушаков стоит с детьми. Никто ему не препятствует. Приходит тогда, когда ему удобно. (Арман Мкртчян)