Данни поздравил «Динамо» со столетием: «Желаю клубу больших успехов! Крепкие объятия от меня!»

Бывший полузащитник «Динамо» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» поздравил клуб со столетним юбилеем.

«Поздравляю «Динамо» со столетием. Это большая дата! Желаю клубу больших успехов и всего самого лучшего! Крепкие объятия от меня!», — сказал Данни «СЭ».

Данни выступал за «Динамо» с января 2005 года по август 2008 года.