Даниил Шамкин: «Девушка вообще не хотела отпускать на сборы»

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин рассказал, как проходят первые для него сборы с главной командой.

— Как узнали, что едете на сборы с основным составом?

— Был в расположении «Зенита-2» в Турции. Владислав Николаевич Радимов сообщил мне, что еду на вторые сборы с основой. Сначала был шокирован. Когда сообщил родителям, они сперва не поверили, думали, что разыгрываю их. Эмоции испытал сильные, — цитирует игрока официальный сайт «Зенита».

— Мы видели потрясающую сцену в аэропорту, где вас провожали родители и девушка.

— Мама еще не привыкла — вернулся на четыре дня, а потом опять на сборы. Папа — более-менее. Девушка вообще не хотела отпускать (смеется).

— Вы уже на втором сборе с основой. Привыкли?

— Да, перестал нервничать. Все-таки чувствовал скованность на первых тренировках. Сейчас все хорошо. Это большая заслуга всего тренерского штаба и всей команды — они подсказывают и на поле, и в быту.

— Много поздравлений получили после первого гола за «Зенит»?

— Безумно много. Папе и маме очень много звонили-писали. Ну и самому мне. До игры оставил в гостинице телефон, а когда вернулся — увидел 20 пропущенных звонков, 40 уведомлений в Instagram. Просто сумасшествие. Я сам не поверил, когда забил, если честно. Я, конечно, очень хотел, но не думал, что получится это сделать во второй игре на первых сборах с основой.