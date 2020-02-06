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Даниил Шамкин: «Анатолий Тимощук сказал — я сделал»

22:04
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Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин оценил свою игру в товарищеском матче против грузинского клуба «Сабуртало» (4:0). Он отметился голом в этой встрече.

— Оцениваю хорошо, немного надо прибавлять в обороне. И учиться быстрее принимать решения в атаке. А так неплохо, Сергей Богданович Семак похвалил, — приводит слова Шамкина клубный канал «Зенита».

Коллектив позволяет, старшие помогают. Ну и по своей натуре, кажется, я быстро вливаюсь в коллектив.

На тренировке отрабатывали перед центральным защитником выскакивать и головой либо чиркать либо забивать. Анатолий Тимощук сказал — я сделал.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/video/47780/

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