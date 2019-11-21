РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Данченко вернулся к тренировкам и готовится к матчу с «Зенитом»

15:20
Теги:

Защитник «Рубина» Олег Данченко, вернувшийся к тренировочному процессу, в интервью клубной пресс-службе отметил, что казанская команда будет биться и постарается заработать очки в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Олег, как ваше самочувствие? Как ваше здоровье?

— Самочувствие хорошее, великолепное. Только начал работать в общей группе, тренируюсь, доказываю. Как тренеры решат, так и будет.

— Как паузу провела команда и вы, в частности?

— Паузу провели хорошо, подготовились хорошо. Думаю, что в субботу увидите на игре с «Зенитом». Нужно выходить, биться и зарабатывать очки.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, трансляции и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 34750
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/oleg-danchenko-nachal-rabotat-v-obschey-gruppe-treniruyus-dokazyvayu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир