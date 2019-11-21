Данченко вернулся к тренировкам и готовится к матчу с «Зенитом»

Защитник «Рубина» Олег Данченко, вернувшийся к тренировочному процессу, в интервью клубной пресс-службе отметил, что казанская команда будет биться и постарается заработать очки в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Олег, как ваше самочувствие? Как ваше здоровье?

— Самочувствие хорошее, великолепное. Только начал работать в общей группе, тренируюсь, доказываю. Как тренеры решат, так и будет.

— Как паузу провела команда и вы, в частности?

— Паузу провели хорошо, подготовились хорошо. Думаю, что в субботу увидите на игре с «Зенитом». Нужно выходить, биться и зарабатывать очки.

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