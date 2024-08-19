Даку быстрее всех в истории «Рубина» набрал 20 очков по системе «гол+пас»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку забил победный мяч в ворота «Акрона» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

26-летний албанец набрал 20 очков по системе «гол+пас» за казанцев и сделал это быстрее всех в истории клуба. У Даку ушло на это 33 матча.

По данным портала статистики Opta, предыдущий рекорд принадлежал хавбеку Бибрасу Натхо — 48 матчей в 2009 году.