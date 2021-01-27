ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча

ЦСКА вывел нападающего Адольфо Гайча из заявки, сообщается на официальном сайте Тинькофф РПЛ.

Сегодня, 27 января стало известно, что 21-летний аргентинец прилетел в Италию для завершения перехода в «Беневенто». Футболист пройдет медосмотр 28 января.

Список отзаявленных игроков на сайте Тинькофф РПЛ.

26 января спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию о том, что Гайч перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Срок соглашения — 6 месяцев с возможностью продления еще на один год.

ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро у «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Форвард провел 18 матчей за красно-синих во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.