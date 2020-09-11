ЦСКА вырвал победу у «Рубина» на старте молодежного первенства

ЦСКА одолел «Рубин» в матче 1-го тура молодежного первенства — 2:1. Победный мяч армейцы провели с пенальти на 88-й минуте.

Молодежные команды

1-й тур

ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (1:0)

Голы: Яковлев, 39 (1:0). Стрельчук, 58 (1:1). Аванесян, 88 — с пенальти (2:1).

Судья: Антошко (Владивосток).

11 сентября. Москва. Стадион «Октябрь».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Уфа» — 0:0

Удаление: Михайлов (У), 55.

Судья: Матвеев (Троицк).

11 сентября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».