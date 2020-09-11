ЦСКА вырвал победу у «Рубина» на старте молодежного первенства
16:59
ЦСКА одолел «Рубин» в матче 1-го тура молодежного первенства — 2:1. Победный мяч армейцы провели с пенальти на 88-й минуте.
Молодежные команды
1-й тур
ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (1:0)
Голы: Яковлев, 39 (1:0). Стрельчук, 58 (1:1). Аванесян, 88 — с пенальти (2:1).
Судья: Антошко (Владивосток).
11 сентября. Москва. Стадион «Октябрь».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Уфа» — 0:0
Удаление: Михайлов (У), 55.
Судья: Матвеев (Троицк).
11 сентября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».