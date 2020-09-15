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ЦСКА выбрал третий комплект формы

09:15
Третий комплект формы ЦСКА. Фото Пресс-служба ЦСКА
Третий комплект формы ЦСКА. Фото Пресс-служба ЦСКА
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ЦСКА на своей странице «Вконтакте» назвал победителя голосования за лучший комплект третьей формы. Им стал Иван Семенов, который выполнил рисунок в оттенках фиолетового цвета, с линейным узором и силуэтом башни «ВЭБ Арены».

Победитель получит графический планшет Wacom IntuoS Pro Small, экземпляр разработанного им комплекта, 2 пригласительных на любой домашний матч ПФК ЦСКА в текущем сезоне и набор клубной атрибутики", — сообщает пресс-служба армейцев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее армейцы обыграли «Спартак» со счетом 3:1. ЦСКА с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://vk.com/pfc_cska

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