ЦСКА встретится со сборной агентов на сборах в испанском Кампоаморе

ЦСКА сыграет со сборной агентов на сборах в испанском Кампоаморе, сообщает Ассоциация испанских футболистов (AFE).

Команда свободных агентов состоит из 23 футболистов. Еще два игрока присоединятся к сборной позже. Футболисты тренируются в 180 километрах от Кампоамора.

Отметим, ЦСКА уже играл с этой командой в январе 2014 года. Тогда победитель не был выявлен, встреча закончилась со счетом 0:0.

После 19 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.