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ЦСКА вспомнил Сергея Перхуна в день 43-летия вратаря

12:40
Сергей Перхун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Сергей Перхун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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ЦСКА на официальном сайте вспомнил о бывшем вратаре клуба Сергее Перхуне, который умер на футбольном поле в матче с «Анжи» (0:0) в сезоне-2001.

«Роковой матч для восходящей звезды прошел 18 августа. Столкновение с Будуновым на 75-й минуте встречи с «Анжи» привело к тяжелым травмам головы у обоих игроков. К сожалению, удар пришелся Перхуну в висок. Вначале Сергей был в сознании, но по дороге в аэропорт ему стало хуже. Вратаря в срочном порядке повезли в больницу, но уже в карете скорой помощи он впал в кому. Так и не придя в сознание, Перхун скончался через 10 дней», — пишет клубная пресс-служба.

Также армейцы напомнили, что 16-й номер навечно закреплен за украинским голкипером, а клуб каждый год проводит турнир его памяти.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sergey-razbiral-vratarskuyu-igru-na-mikroelementy-segodnya-43-goda-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-perkhu/

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