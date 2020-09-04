ЦСКА вспомнил Сергея Перхуна в день 43-летия вратаря

ЦСКА на официальном сайте вспомнил о бывшем вратаре клуба Сергее Перхуне, который умер на футбольном поле в матче с «Анжи» (0:0) в сезоне-2001.

«Роковой матч для восходящей звезды прошел 18 августа. Столкновение с Будуновым на 75-й минуте встречи с «Анжи» привело к тяжелым травмам головы у обоих игроков. К сожалению, удар пришелся Перхуну в висок. Вначале Сергей был в сознании, но по дороге в аэропорт ему стало хуже. Вратаря в срочном порядке повезли в больницу, но уже в карете скорой помощи он впал в кому. Так и не придя в сознание, Перхун скончался через 10 дней», — пишет клубная пресс-служба.

Также армейцы напомнили, что 16-й номер навечно закреплен за украинским голкипером, а клуб каждый год проводит турнир его памяти.