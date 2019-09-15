ЦСКА вспомнил о своем дебютном матче в еврокубках. Он был сыгран почти 50 лет назад

ЦСКА вспомнил о своем дебютном матче в еврокубках — в 1/16 финала Кубка чемпионов армейцы на выезде сыграли вничью с «Галатасараем» (1:1).

Матч проходил 15 сентября 1971 года, а первый гол ЦСКА в еврокубках забил Борис Копейкин.

15 сентября 1971 года состоялся дебют #ЦСКА в еврокубках! В 1/16 финала Кубка чемпионов армейцы сыграли вничью с Галатасараем на выезде — 1:1. Первый еврокубковый гол в истории красно-синих записал на свой счёт Борис Копейкин #историяЦСКА https://t.co/HRbLRWrZKa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 15, 2019

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