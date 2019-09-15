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ЦСКА вспомнил о своем дебютном матче в еврокубках. Он был сыгран почти 50 лет назад

14:17
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ЦСКА вспомнил о своем дебютном матче в еврокубках — в 1/16 финала Кубка чемпионов армейцы на выезде сыграли вничью с «Галатасараем» (1:1).

Матч проходил 15 сентября 1971 года, а первый гол ЦСКА в еврокубках забил Борис Копейкин.

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