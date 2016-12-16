ЦСКА все три испанских сбора проведет в испанском Кампоаморе

ЦСКА определился с планом подготовки ко второй части сезона. Команда выйдет из отпуска 10 января и вылетит в Испанию, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Первый сбор продлится до 22 января. Второй сбор пройдет с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 25 февраля. Между сборами у игроков будет по три выходных дня. С 28 февраля красно-синие будут тренироваться в Москве.

В рамках подготовки к весенней части чемпионата России армейцы проведут девять товарищеских матчей. Они запланированы на 21, 22, 30 января и на 3, 6, 15, 19, 23 и 24 февраля.

4 марта красно-синим предстоит сыграть с "Зенитом".