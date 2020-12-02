ЦСКА обыграл «Урал» в матче молодежных команд
В матче 12-го тура молодежного первенства России ЦСКА победил «Урал» (4:1). В параллельной игре «Сочи» выиграл у «Тамбова» (2:1). «Ахмат» переиграл «Арсенал» (3:0).
Молодежное первенство
12-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 3:0 (0:0)
Голы: Бацуев, 58 — с пенальти (1:0). Адамов, 81 (2:0). Кравцов, 90+2 (3:0).
Судья: Данченков (Москва).
2 декабря. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Сочи — мол.» — «Тамбов — мол.» — 2:1 (1:0)
Голы: Мокаев, 24 (1:0). Балкизов, 50 (2:0). Скрыпников, 84 — с пенальти (2:1).
Предупреждение: Комов, 74.
Удаление: Комов (Тамбов — мол.), 90+5.
Судья: Целовальников (Астрахань).
2 декабря. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:1 (3:1)
Голы: Лоскутов, 12 (0:1). Пряхин, 14 (1:1). Яковлев, 19 (2:1). Яковлев, 43 (3:1). Востриков, 59 (4:1).
Предупреждение: Гринюк, 18.
Удаление: Гринюк (Урал — мол.), 85.
Судья: Лапишко (Симферополь).
2 декабря. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
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