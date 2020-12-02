ЦСКА обыграл «Урал» в матче молодежных команд

В матче 12-го тура молодежного первенства России ЦСКА победил «Урал» (4:1). В параллельной игре «Сочи» выиграл у «Тамбова» (2:1). «Ахмат» переиграл «Арсенал» (3:0).

Молодежное первенство

12-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 3:0 (0:0)

Голы: Бацуев, 58 — с пенальти (1:0). Адамов, 81 (2:0). Кравцов, 90+2 (3:0).

Судья: Данченков (Москва).

2 декабря. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Сочи — мол.» — «Тамбов — мол.» — 2:1 (1:0)

Голы: Мокаев, 24 (1:0). Балкизов, 50 (2:0). Скрыпников, 84 — с пенальти (2:1).

Предупреждение: Комов, 74.

Удаление: Комов (Тамбов — мол.), 90+5.

Судья: Целовальников (Астрахань).

2 декабря. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:1 (3:1)

Голы: Лоскутов, 12 (0:1). Пряхин, 14 (1:1). Яковлев, 19 (2:1). Яковлев, 43 (3:1). Востриков, 59 (4:1).

Предупреждение: Гринюк, 18.

Удаление: Гринюк (Урал — мол.), 85.

Судья: Лапишко (Симферополь).

2 декабря. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».