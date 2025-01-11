ЦСКА сыграет с ОКМК и «Ордабасы» на сборе в Абу-Даби

Определились соперники ЦСКА во время тренировочного сбора в Абу-Даби (ОАЭ).

Армейцы 19 января сыграют с ОКМК (Узбекистан), 23 января — с «Ордабасы» (Казахстан). Время начала матчей станет известно позже.

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в таблице.