ЦСКА стал самым тестируемым РУСАДА клубом за первые два месяца 2019 года

ЦСКА стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футбольным клубом в первые два месяца 2019 года, информирует ТАСС. Как сообщили в пресс-службе РУСАДА, с начала года инспекторы допинг-контроля провели десять тестирований футболистов ЦСКА.

В феврале допинг-контроль РУСАДА прошли четыре игрока ЦСКА – Ильзат Ахметов, Илья Помазун, Георгий Щенников и Алан Дзагоев​, который также проверялся в январе и на данный момент является самым тестируемым футболистом России. В первый месяц года кроме Дзагоева инспекторы допинг-контроля также приходили к Игорю Акинфееву, Федору Чалову, Марио Фернандесу, Константину Кучаеву и Кириллу Набабкину.

По два раза в текущем году проверялись на допинг игроки "Ростова" (Роман Еременко, Александр Зуев) и "Краснодара" (Маурисио Перрейра, Дмитрий Скопинцев). Все четыре тестирования проходили в феврале. В январе прошел допинг-тестирование игрок "Урала" Егор Иванов.