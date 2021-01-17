ЦСКА сделал «Ницце» первое предложение по Данило
ЦСКА сделал «Ницце» первое официальное предложение по полузащитнику Данило, информирует metaratings.ru.
Армейцы хотят арендовать бразильского хавбека до конца сезона-2020/21. В арендное соглашение будет включена опция необязательного выкупа. Кроме того, сама аренда 24-летнего полузащитника будет для ЦСКА платной.
В случае положительного ответа «Ниццы», зарплата Данило в московском клубе составит 1,6 миллиона евро.
Данило перешел в «Ниццу» из «Браги» летом 2018 года, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В настоящий момент Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 6,5 миллиона евро. В этом сезоне Данило провел за «Ниццу» пять матчей во всех турнирах.
ЦСКА после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/tsska-sdelal-nitstse-pervoe-ofitsialnoe-predlozhenie-po-danilo/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю