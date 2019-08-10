ЦСКА разгромил "Сочи" в первенстве молодежных команд

В первенстве молодежных команд клубов премьер-лиги ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 3:0. Этот результат позволил армейцам возглавить турнирную таблицу.

В другом матче "Арсенал" обыграл "Уфу" - 1:0.

Молодежные команды

5-й тур

ЦСКА (Москва) – "Сочи" – 3:0 (3:0)

Голы: Востриков, 12 (1:0). Тикнизян, 25 – с пенальти (2:0). Крачковский, 33 (3:0).

Судья: Труханович (Барнаул).

10 августа. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".

"Арсенал" (Тула) – "Уфа" – 1:0 (0:0)

Гол: Хлусевич, 90+1.

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

10 августа. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".