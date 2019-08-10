ЦСКА разгромил "Сочи" в первенстве молодежных команд

В первенстве молодежных команд клубов премьер-лиги ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 3:0. Этот результат позволил армейцам возглавить турнирную таблицу.
В другом матче "Арсенал" обыграл "Уфу" - 1:0.
Молодежные команды
5-й тур
ЦСКА (Москва) – "Сочи" – 3:0 (3:0)
Голы: Востриков, 12 (1:0). Тикнизян, 25 – с пенальти (2:0). Крачковский, 33 (3:0).
Судья: Труханович (Барнаул).
10 августа. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
"Арсенал" (Тула) – "Уфа" – 1:0 (0:0)
Гол: Хлусевич, 90+1.
Судья: Пчелинцев (Тамбов).
10 августа. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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