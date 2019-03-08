ЦСКА разгромил "Рубин" в молодежном первенстве

ЦСКА крупно обыграл "Рубин" в матче 19-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 3:0. В составе победителей отличились Александр Сильянов, Иван Захаров и Наяир Тикнизян.

ЦСКА, набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице молодежного первенства России. "Рубин" с 24 баллами занимает десятую строчку.

Молодежные команды

19-й тур

ЦСКА – мол. (Москва) – "Рубин – мол." (Казань) – 3:0 (1:0)

Голы: Сильянов, 13 (1:0). Захаров, 65 – с пенальти (2:0). Тикнизян, 90+1 (3:0).

Судья: Карасев (Псков).

8 марта. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".

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