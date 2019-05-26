ЦСКА разгромил "Крылья" и обошел "Спартак" в турнирной таблице РПЛ

ЦСКА разгромил "Крылья Советов" со счетом 6:0 в матче заключительного тура чемпионата России. Армейцы набрали три очка и заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В составе победителей дубль оформил нападающий Федор Чалов. Он забил 15 мячей в этом сезоне и стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Также отличились Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

Чемпионат России

30-й тур

ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) – 6:0 (1:0)

Голы: Чалов, 4 (1:0). Магнуссон, 48 (2:0). Бийол, 52 (3:0). Сигурдссон, 56 (4:0). Чалов, 73 (5:0). Обляков, 80 (6:0).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао (Васин, 53), Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков, Бийол (Нисимура, 58), Ахметов (Бистрович, 79), Щенников, Чалов, Сигурдссон.

"Крылья Советов": Конюхов, Яковлев, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Ткачук, Зотов, Тимофеев, Рабиу (Киселев, 63), Антон (Зиньковский, 69), Шейдаев.

Судьи: Мешков (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

26 мая. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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