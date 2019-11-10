ЦСКА проведет товарищеский матч со СКА
15:06
18 ноября в Москве состоится товарищеский матч ЦСКА — СКА, сообщает официальный Twitter клуба из Ростова-на-Дону.
18 ноября в Москве состоится армейское дерби — в товарищеском матче сыграют столичные @pfc_cska и ростовские армейцы.— ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) November 10, 2019
Матч пройдет на стадионе «Октябрь» и начнется в 12:00. Вход свободный! pic.twitter.com/t2mP1VF1Io
Сообщается, что матч пройдет 18 ноября на стадионе «Октябрь» и начнется в 12.00 по московскому времени. Вход свободный
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