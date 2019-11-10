ЦСКА проведет товарищеский матч со СКА

18 ноября в Москве состоится армейское дерби — в товарищеском матче сыграют столичные @pfc_cska и ростовские армейцы.



Матч пройдет на стадионе «Октябрь» и начнется в 12:00. Вход свободный! pic.twitter.com/t2mP1VF1Io