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ЦСКА проведет товарищеский матч со СКА

15:06
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18 ноября в Москве состоится товарищеский матч ЦСКА — СКА, сообщает официальный Twitter клуба из Ростова-на-Дону.

Сообщается, что матч пройдет 18 ноября на стадионе «Октябрь» и начнется в 12.00 по московскому времени. Вход свободный

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcskarostov/status/1193492530597441536

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