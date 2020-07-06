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ЦСКА продлил контракт с молодым защитником Елеевым

6 июля 2020, 17:57
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ЦСКА продлил соглашение с защитником Максимом Елеевым. 19-летний футболист, который с зимних сборов на постоянной основе работает с первой командой армейцев, подписал новый контракт с клубом, сообщает сайт армейцев.

Теперь соглашение воспитанника академии ЦСКА действует до окончания сезона-2023/24.

РанееЦСКА продлил соглашение и с еще одним воспитанником: Андрей Савинов подписал контракт до окончания сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-prodlil-soglashenie-s-maksimom-eleevym/

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