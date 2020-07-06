ЦСКА продлил контракт с молодым защитником Елеевым

ЦСКА продлил соглашение с защитником Максимом Елеевым. 19-летний футболист, который с зимних сборов на постоянной основе работает с первой командой армейцев, подписал новый контракт с клубом, сообщает сайт армейцев.

Теперь соглашение воспитанника академии ЦСКА действует до окончания сезона-2023/24.

? #ЦСКА продлил контракт с воспитанником академии Максимом Елеевым до окончания сезона-2023/24 https://t.co/WaG3xOf5Do pic.twitter.com/cItLVEuVly — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 6, 2020

РанееЦСКА продлил соглашение и с еще одним воспитанником: Андрей Савинов подписал контракт до окончания сезона-2021/22.