ЦСКА продлил контракт с молодым защитником Елеевым
6 июля 2020, 17:57
ЦСКА продлил соглашение с защитником Максимом Елеевым. 19-летний футболист, который с зимних сборов на постоянной основе работает с первой командой армейцев, подписал новый контракт с клубом, сообщает сайт армейцев.
Теперь соглашение воспитанника академии ЦСКА действует до окончания сезона-2023/24.
РанееЦСКА продлил соглашение и с еще одним воспитанником: Андрей Савинов подписал контракт до окончания сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-prodlil-soglashenie-s-maksimom-eleevym/
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