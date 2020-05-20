ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
12:05
ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. Новое соглашение рассчитано до окончания следующего сезона.
Белорусский специалист возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей, в которых одержала 65 побед. С Гончаренко москвичи завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.
После 22 туров текущего сезона ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-prodlil-kontrakt-s-viktorom-gancharenko/
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