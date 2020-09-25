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ЦСКА продал все билеты на матч с «Локомотивом»

18:40
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Пресс-служба ЦСКА сообщила, что все билеты на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» проданы. Доступными остаются только VIP-категории.

На данный момент в матчах чемпионата России разрешено продавать 25% билетов от общей вместительности стадиона.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/vse-bilety-na-match-pfk-cska-lokomotiv-prodany/

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