ЦСКА продал все билеты на матч с «Локомотивом»
18:40
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что все билеты на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» проданы. Доступными остаются только VIP-категории.
На данный момент в матчах чемпионата России разрешено продавать 25% билетов от общей вместительности стадиона.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/vse-bilety-na-match-pfk-cska-lokomotiv-prodany/
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