ЦСКА предлагал за Боженика 5 миллионов евро

Спортивный директор словацкого клуба «Жилина» Карол Беланик заявил, что может продать нападающего команды Роберта Боженика за 5 миллионов евро.

— За сопоставимую сумму с 5 миллионами евро, которые за него предлагал ЦСКА, мы готовы обсуждать трансфер. Мы не собираемся вести диалог, если предложение будет не соответствовать этой сумме, — приводит слова Беланика Novy CAS.

В декабре ЦСКА начал переговоры с «Жилиной» о трансфере игрока. Словацкий клуб был готов продать Боженика в ЦСКА, но трансфер был сорван самим 20-летним футболистом и его агентом.

В текущем чемпионате Словакии Боженик забил за «Жилину» 3 мяча и сделал 4 голевые передачи в 16 матчах. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года.