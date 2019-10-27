ЦСКА поздравил Ярошика с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения своего бывшего полузащитника Иржи Ярошика. Сегодня ему исполнилось 42 года.

— Сегодня 42 года исполняется Иржи Ярошику, который за два сезона в ЦСКА успел стать одним из любимцев армейских болельщиков, — говорится в сообщении. — С днем рождения!

Сегодня 42 года исполняется Иржи Ярошику, который за два сезона в #ЦСКА успел стать одним из любимцев армейских болельщиков. С днём рождения! pic.twitter.com/UFTDTwfo3Q — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 27, 2019

В составе ЦСКА Ярошик стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Также он играл за «Крылья Советов», «Спарту», «Слован», «Челси», «Бирмингем», «Селтик», «Сарагосу» и «Алавес».

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