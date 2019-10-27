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ЦСКА поздравил Ярошика с днем рождения

11:40
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ЦСКА поздравил с днем рождения своего бывшего полузащитника Иржи Ярошика. Сегодня ему исполнилось 42 года.

— Сегодня 42 года исполняется Иржи Ярошику, который за два сезона в ЦСКА успел стать одним из любимцев армейских болельщиков, — говорится в сообщении. — С днем рождения!

В составе ЦСКА Ярошик стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Также он играл за «Крылья Советов», «Спарту», «Слован», «Челси», «Бирмингем», «Селтик», «Сарагосу» и «Алавес».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1188370418652078081

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