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ЦСКА поздравил Набабкина с 33-летием

11:14
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ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 33 года. За армейцев он выступает с 2010 года. На его счету 160 матчей и 3 гола.

— Сегодня 33 года исполняется трехкратному чемпиону России в составе ЦСКА Кириллу Набабкину! С днем рождения, — говорится в сообщении.

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