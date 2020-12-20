ЦСКА поздравил Мариу Фернандеса с женитьбой

ЦСКА в клубных соцсетях поздравил защитника команды Мариу Фернандеса с женитьбой.

«Поздравляем нашего защитника Мариу Фернандеса, который накануне женился на своей возлюбленной Марьяне!», — подписала пост пресс-служба армейцев.

О свадьбе 30-летнего игрока ЦСКА стало известно сегодня, 20 декабря. Женой Фернандеса является выпускница юридического факультета Университета Коимбры Марьяна Шотт де Фрейтас.

Защитник перешел в ЦСКА в 2012 году из «Гремиу». В 2016 году он получил паспорт и стал выступать за сборную России. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.