ЦСКА поздравил Мариу Фернандеса с женитьбой
15:47
ЦСКА в клубных соцсетях поздравил защитника команды Мариу Фернандеса с женитьбой.
«Поздравляем нашего защитника Мариу Фернандеса, который накануне женился на своей возлюбленной Марьяне!», — подписала пост пресс-служба армейцев.
О свадьбе 30-летнего игрока ЦСКА стало известно сегодня, 20 декабря. Женой Фернандеса является выпускница юридического факультета Университета Коимбры Марьяна Шотт де Фрейтас.
Защитник перешел в ЦСКА в 2012 году из «Гремиу». В 2016 году он получил паспорт и стал выступать за сборную России. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.
Поздравляем нашего защитника Марио Фернандеса, который накануне женился на своей возлюбленной Марьяне! ?? pic.twitter.com/Ol7giSArRp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 20, 2020
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