ЦСКА поздравил Мариу Фернандеса с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения защитника Мариу Фернандеса. Сегодня игроку сборной России исполнилось 29 лет. За ЦСКА он выстпает с 2012 года.

— СуперМарио, защитник ЦСКА и сборной России отмечает сегодня день рождения. С праздником, Мариу, — говорится в сообщении.