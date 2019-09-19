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ЦСКА поздравил Мариу Фернандеса с днем рождения

11:23

ЦСКА поздравил с днем рождения защитника Мариу Фернандеса. Сегодня игроку сборной России исполнилось 29 лет. За ЦСКА он выстпает с 2012 года.

— СуперМарио, защитник ЦСКА и сборной России отмечает сегодня день рождения. С праздником, Мариу, — говорится в сообщении.

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