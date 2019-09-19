ЦСКА поздравил Мариу Фернандеса с днем рождения
11:23
ЦСКА поздравил с днем рождения защитника Мариу Фернандеса. Сегодня игроку сборной России исполнилось 29 лет. За ЦСКА он выстпает с 2012 года.
— СуперМарио, защитник ЦСКА и сборной России отмечает сегодня день рождения. С праздником, Мариу, — говорится в сообщении.
СуперМарио, защитник #ЦСКА и @TeamRussia отмечает сегодня день рождения! Feliz anivers?rio, Mario! ?? #ЦСКА pic.twitter.com/JzFbVOEkcq— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2019
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