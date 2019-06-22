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ЦСКА поздравил Кырнаца с 21-летием

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Официальный Твиттер ЦСКА поздравил голкипера Георгия Кырнаца с 21-летием.

 
2 октября. Москва. ЦСКА &ndash; &quot;Реал&quot; - 1:0. Георгий Кырнац выходит на замену.Минута славы Гоши Кырнаца. Кто заменил Акинфеева в матче с "Реалом"

"Поздравляем с днем рождения голкипера ЦСКА, воспитанника армейской академии Георгия Кырнаца!" – написано в Твиттере красно-синих.

В прошедшем сезоне Кырнац принял участие в одном матче ЦСКА. Вратарь вышел на поле в концовке игре группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0). Тогда голкипер Игорь Акинфеев был удален с поля.

 

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