ЦСКА поздравил Кырнаца с 21-летием

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил голкипера Георгия Кырнаца с 21-летием.

"Поздравляем с днем рождения голкипера ЦСКА, воспитанника армейской академии Георгия Кырнаца!" – написано в Твиттере красно-синих.

В прошедшем сезоне Кырнац принял участие в одном матче ЦСКА. Вратарь вышел на поле в концовке игре группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0). Тогда голкипер Игорь Акинфеев был удален с поля.

Поздравляем с днём рождения голкипера #ЦСКА, воспитанника армейской академии Георгия Кырнаца! pic.twitter.com/GHuQZnEJGF — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 июня 2019 г.

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