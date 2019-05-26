ЦСКА поздравил Евгения Гинера с днем рождения

ЦСКА​ на своем официальном сайте поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера. Функционеру исполнилось 59 лет.

– Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут новые победы и титулы! – говорится в сообщении красно-синих.

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. За этот период армейцы стали шестикратными чемпионами России, семикратными победителями Кубка и Суперкубка страны, а также обладателями Кубка УЕФА.