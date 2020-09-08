ЦСКА поздравил Алишера Усманова с днем рождения

ЦСКА на официальном сайте поздравил российского бизнесмена и мецената Алишера Усманова с днем рождения.

— То внимание, которое Алишер Бурханович уделяет развитию культуры и спорта в нашей стране, достойно самого большого уважения. В фехтовании он добился невероятных высот, попав в отечественный Зал славы. Но и его вклад в развитие других видов спорта, в частности, гимнастики и футбола, — трудно переоценить, — говорится в поздравлении армейцев.

Алишеру Усманову 8 сентября исполнилось 66 лет.