ЦСКА поздравил Алишера Усманова с днем рождения
13:30
ЦСКА на официальном сайте поздравил российского бизнесмена и мецената Алишера Усманова с днем рождения.
— То внимание, которое Алишер Бурханович уделяет развитию культуры и спорта в нашей стране, достойно самого большого уважения. В фехтовании он добился невероятных высот, попав в отечественный Зал славы. Но и его вклад в развитие других видов спорта, в частности, гимнастики и футбола, — трудно переоценить, — говорится в поздравлении армейцев.
Алишеру Усманову 8 сентября исполнилось 66 лет.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/s-dnem-rozhdeniya-080920/